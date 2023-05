Italie: la maison de Sofyan Amrabat cambriolée (PHOTO)

Des médias transalpins ont révélé, vendredi 12 mai, que le domicile de l’international marocain, Sofyan Amrabat, a été cambriolé la veille du jeudi, alors que le Lion de l’Atlas, milieu de terrain de l’ACF Fiorentina, participait au match ayant opposé son équipe au club suisse de FC Bâle, pour le compte du match aller de la demi-finale de la compétition « Europa Conference Ligue ».

Et selon l’Agenge de presse italienne ANSA (ndlr, acronyme de « Agenzia Nazionale Stampa Associata »), l’une des fenêtres du domicile d’Amrabat, situé dans l’un des quartiers les plus chics de la ville de Florence, a été brisée. Ce qui a permis aux cambrioleurs de s’introduire à l’intérieur et dérober plusieurs objets de valeur.

Les assaillants sont ainsi parvenus à s’emparer, entre autres choses, d’un sac de Sofyan Amrabat, contenant 1000 euros. La police italienne s’est rapidement rendue sur les lieux et a diligenté une enquête sur les tenants et aboutissants de ce cambriolage, dont notre valeureux Lion de l’Atlas a été victime.

L.A.