Barça: un Lion de l’Atlas pour remplacer Busquets ?

Sofyan Amrabat est plus que jamais dans le viseur du FC Barcelone. Selon le journal AS, Xavi Hernandez et les dirigeants du club catalan sont convaincus par les compétences du Lion de l’Atlas et souhaitent à tout prix l’enrôler lors du prochain mercato estival. D’autant plus que le capitaine de l’équipe, Sergio Busquets, serait sur le départ.

Rappelons que Sofyan Amrabat avait reçu plusieurs offres en Angleterre et en Espagne lors du dernier mercato. Le club qui l’a fortement sollicité durant les dernières heures de la fenêtre de transferts était le FC Barcelone. Le club catalan s’était mis d’accord avec le joueur sur un transfert. Il ne restait qu’à convaincre son club, et c’est justement là que ça a bloqué.

Fiorentina a refusé l’offre du FC Barcelone pour céder son « gladiateur » marocain. Le Barça a formulé une offre de 4 millions d’euros pour un prêt avec une option d’achat de 40 millions d’euros. Fiorentina souhaitait la vente définitive du joueur sans aucune option d’achat.

HM.