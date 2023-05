Naples champion d’Italie après 33 ans d’attente !

Par LeSiteinfo avec MAP

Naples est officiellement devenu champion d’Italie 2023, 33 ans après son dernier sacre, grâce à son match nul (1-1) sur le terrain de l’Udinese, jeudi soir en match de clôture de la 33e journée.

A cinq journées de la fin du championnat, Naples, qui n’avait besoin que d’un point pour être assuré du titre, ne peut plus être rejoint et décroche ainsi le troisième Scudetto de son histoire après ceux de l’ère Maradona (1987 et 1990).

L’Udinese (12e) a ouvert la marque par Sandi Lovric (13e) puis Victor Osimhen a égalisé (52e), inscrivant son 22e but de la saison en Serie A, celui du titre.

Après 1987 et 1990, Naples décroche ainsi son troisième titre de champion d’Italie, 33 ans après le dernier. La fête va pouvoir enfin battre son plein alors que le Stade Diego Armando Maradona était plein à craquer de supporters du club qui ont profité des écrans géants pour voir la matérialisation du titre de leur équipe préférée.

A 64 ans, Luciano Spalletti est devenu, par ailleurs, l’entraîneur le plus âgé à être sacré champion d’Italie, au-delà des 61 ans qu’affichait Maurizio Sarri quand il avait décroché le scudetto avec la Juventus Turin en 2020.

Le natif de Toscane a l’occasion de réussir cette performance face au club qui l’a révélé au plus haut niveau en Italie, l’Udinese, au début des années 2000, après une modeste carrière de joueur et des débuts d’entraîneur sans grands faits d’armes.

S.L.