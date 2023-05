Premier League: Haaland écrit l’histoire

Par LeSiteinfo avec MAP

Erling Haaland est devenu, mercredi, le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus, en inscrivant son 35e but sous le maillot de Manchester City contre West Ham en match en retard de la 28e journée.

« C’est une soirée spéciale et un moment spécial, oui. Je suis très heureux et très fier et je ne sais pas trop quoi dire de plus », a-t-il commenté après le match.

Dès sa première saison sous les couleurs des Citizens, il efface des tablettes les 34 buts d’Andy Cole avec Newcastle en 1993-94 et d’Alan Shearer avec Blackburn la saison suivante. L’élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Elle a été ramenée à 20 clubs et 38 journées depuis la saison 1995-96.

Il n’a fallu que 31 apparition à Haaland pour établir ce nouveau record, là où ses aînés avaient joué respectivement 40 et 42 matches.

Pour trouver un buteur plus prolifique que lui sur une saison dans l’élite, il faut remonter à 1966-67, bien avant la création de la Premier League en 1992. Il s’agissait du Gallois Ron Davies avec Southampton (37 buts).

Le record absolu dans l’élite, toutes époques confondues, appartient à Dixie Dean: ce joueur d’Everton avait trouvé le chemin des filets à 60 reprises en 42 journées en 1926/27, avant d’être sacré champion. Cette saison-là, toutes compétitions confondues, Dean avait inscrit 63 buts.

La superstar norvégienne en est pour sa part à 51 buts depuis le début de l’exercice 2022-23.

S.L