Cristiano Ronaldo fait taire les rumeurs sur son couple (PHOTO)

La star portugaise, Cristiano Ronaldo, a mis fin à sa façon aux rumeurs prétendant l’existence d’un quelconque différend entre lui et sa compagne argentine, le mannequin, entrepreneur et influenceuse argentine, Georgina Rodriguez.

Aussi, CR7 a-t-il fait exprès de mettre les choses au clair, afin de faire taire lesdites rumeurs, en publiant une photo romantique en compagnie de la mère de ses enfants, alors que le couple se trouvait dans un restaurant cosy.

A noter que ces derniers temps, des médias portugais ont fait état de la détérioration manifeste des relations du footballeur et de Georgina Rodriguez, surtout après l’emménagement de leur famille en Arabie Saoudite. Les mêmes sources médiatiques sont allés jusqu’à prétendre que l’actuel capitaine de l’équipe saoudienne d’Al Nassr FC, Cristiano Ronaldo, s’est « lassé » (sic) de sa compagne et mère de leurs enfants. Et qu’il a même l’intention de se séparer d’elle, de manière officielle!

L.A.