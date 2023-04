Mondial 2030 : le dossier Maroc-Espagne-Portugal « imbattable » selon Moncef Belkhayat

Moncef Belkhayat, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports a livré son avis sur la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal pour l’organisation du Mondial 2030.

Dans une déclaration accordée à infomédiaire, Moncef Belkhayat qualifie le dossier tripartite d’imbattable. « Le Maroc mérite d’organiser ce tournoi. Nous avons été candidats à plusieurs reprises mais cette fois, les choses sont différentes », juge Moncef Belkhayat.

« Le problème que l’on avait est qu’on allait souvent avec des maquettes. Aujourd’hui, on va avec des stades prêts. On a fait des efforts spectaculaires sur toutes les infrastructures, s’il y a peut-être une seule chose sur laquelle il faudra que l’on fasse un effort, c’est sur la partie santé, même si je pense que c’est en train de se développer, que ce soit sur le secteur public ou privé », note le président sortant de la Fondation Mohammed VI des champions sportifs.

Belkhayat estime également qu’il y a beaucoup de synergie et de complémentarité dans ce dossier qui dispose selon lui, de plusieurs atouts : « Le fait que l’organisation revienne en Afrique, c’est normal, car la Coupe du monde n’a pas été organisée sur le continent depuis 2010. Le fait que le Maroc puisse l’organiser tout seul, c’est compliqué, car cette édition se jouera à 48 équipes », souligne Moncef Belkhayat.

Et d’ajouter : « Reste à négocier avec nos partenaires espagnols et portugais, la programmation et la qualité des matchs. Je reste persuadé qu’un match d’ouverture, une demi-finale où une finale pourrait être organisée au Maroc. J’espère à cette occasion que l’on pourra avoir le grand stade de Casablanca afin d’organiser ces grands matchs dans le pays. En tout cas, c’est un rêve et j’espère qu’il se réalisera », conclut Moncef Belkhayat.