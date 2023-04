Fondation Mohammed VI des champions sportifs : une compilation de 11 années de travail voit le jour

À l’occasion de la tenue de son assemblée générale élective, la Fondation Mohammed VI des champions sportifs réalise un livre inédit en hommage aux athlètes qui ont marqué l’histoire du sport marocain.

La Fondation Mohammed VI des champions sportifs change de paradigme dans sa manière de présenter ses réalisations. Cette année, le rapport d’activité classique est détrôné par un livre intitulé « Fiers de nos 11 ans au service des champions sportifs ».

Le protagoniste principal de cet ouvrage, explique la Fondation, «est le champion sportif et qui, au lieu de simplement dresser le bilan des faits marquants, souligne et révèle leur impact sur la vie des champions».

« Ce livre est l’expression de l’immense fierté́ que les champions sportifs inspirent à la nation. Une fierté́ qui rassemble, une fierté́ qui exacerbe les émotions, une fierté́ qui abolit les différences, une fierté́ qui renforce notre amour pour notre patrie et pour notre identité́ marocaine. Cette fierté́, seuls les héros nationaux peuvent l’inspirer, et c’est grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste que nous pouvons aujourd’hui leur exprimer notre reconnaissance », déclare Moncef Belkhayat, 1er Président de la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs.

L’ouvrage se veut un témoignage émouvant adressé aux athlètes pour les remercier d’avoir hissé au plus haut le drapeau national. La fierté, fil directeur en filigrane tout au long du récit, entraine le lecteur dans un récit captivant ponctué de différentes prises de paroles et de photos d’exception qui ravivent des souvenirs mémorables et des instants d’euphorie partagés par toute une nation.

Mettant également l’accent en introduction sur la magie de certains moments plus récents, à l’image de la récente qualification du Maroc en demi-finale de coupe du monde de football, ou de la consécration de la championne du monde de boxe Khadija El Mardi, cet ouvrage cristallise les différentes dimensions du sport et sa capacité unique à unir la nation, à libérer des émotions intenses et à raviver la l’énergie et l’enthousiasme de tout un peuple autour d’un objectif commun.

Pour rappel, la Fondation Mohammed VI des champions sportifs met en œuvre, depuis 2011, les ambitions éclairées de Sa Majesté́ le Roi Mohammed VI visant à soutenir et à honorer les champions sportifs qui ont porté́ et défendu avec courage et abnégation les couleurs nationales. Elle compte aujourd’hui 1080 champions membres issus de 32 disciplines différentes auxquels elle rend hommage au quotidien en les accompagnant dans les moments difficiles, en célébrant leurs joies et en prenant soin de leurs familles.