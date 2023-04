Coupes africaines: déplacements en terrain miné pour le Wydad, le Raja et l’AS FAR

Par LeSiteinfo avec MAP

Les trois clubs marocains qualifiés en quart de finale des coupes africaines seront en déplacement périlleux ce week-end lors de la manche aller, afin de signer des résultats positifs et décrocher le sésame des demi-finales.

Ainsi, le Raja et le Wydad Casablanca, engagés en Ligue des Champions, évolueront respectivement chez Al Ahly d’Egypte (20h00) et Simba de Tanzanie (14h00), ce samedi.

Si les Rajaouis avaient assuré tôt leur qualification pour les quarts en menant les débats dans leur poule devant Simba, Vipers et Horoya Conakry, les Egyptiens, eux, ont souffert avant de valider leur ticket. En effet, Al Ahly n’a trouvé le sourire qu’à l’issue de la dernière journée de la phase de poules au détriment d’Al Hilal du Soudan. Le premier ticket comptant pour ce groupe ayant été décroché haut la main par les Sud-africains de Mamelodi Sundowns.

Al Ahly, dix fois vainqueur de ce trophée, semble retrouver son rythme de croisière d’autant plus qu’il mène la danse en championnat national devant Future (2è à 5 points) et Pyramids (3è). En prévision de ce match, quelque 52.000 supporters ont été autorisés à y assister. Ceci étant, les hommes de l’entraineur tunisien Mondher Lekbaier doivent juguler les ardeurs des Egyptiens, finalistes malheureux de la dernière édition face au Wydad Casablanca, afin de signer un résultat qui leur permettrait de disputer sous de bons auspices le match retour, prévu le 29 courant.

Les coéquipiers d’Anas Zniti, qui ne peuvent plus rêver de sacre en Botola Pro D1 puisqu’ils accusent 15 points de retard sur le leader, l’AS FAR, seront ainsi dos au mur lors de cette double confrontation maroco-égyptienne s’ils veulent sauver leur saison.

De son côté, le Wydad Casablanca (tenant du titre) semble favori, du moins sur le papier, face au club tanzanien de Simba. Le WAC, qui a terminé premier de sa poule devant les Algériens de la JS Kabylie, aura, certes, les faveurs des pronostics afin de poursuivre son aventure africaine, mais ne doit en aucun cas sous-estimer l’équipe tanzanienne qui rêvera de créer l’exploit des quarts de finale.

Le Wydad, encore en lice pour le titre de la Botola Pro D1 et de la Coupe du Trône, comptera lors de son déplacement à Dar Es-salam sur son armada offensive, emmenée par son buteur sénégalais Bouly Junior Sambo, sa défense compacte et un moral au beau fixe des joueurs.

Les autres quarts de finale mettront aux prises les Sud-africains de Mamelodi Sundowns et les Algériens de CR Belouizdad, alors que l’Espérance sportive de Tunis et la JS Kabylie s’affronteront dans un derby maghrébin alléchant. Les deux clubs ont remporté par le passé huit ligues des champions de la CAF, deux pour la JSK et six pour l’EST.

En coupe de la Confédération africaine de football (CAF), l’AS FAR, seul représentant du football marocain dans cette compétition, défiera loin de ses bases, l’USM Alger, ce samedi (20h00).

Les Militaires, qui avaient terminé premiers de leur poule devant les Egyptiens de Pyramids et Future, auront à cœur de sortir indemne de ce déplacement et continuer l’aventure.

Les hommes de l’entraineur français Fernando Da Cruz, qui ont eu peur lors du 1er tour de la Coupe du Roi Salman des clubs champions face aux Libyens de l’Ittihad Tripoli (victoire 4-1 à l’aller, défaite 1-3 au retour), doivent rectifier le tir et éviter de commettre les mêmes erreurs défensives s’ils veulent renouer avec le podium de cette compétition qu’ils avaient remportée une seule fois en 2005. Le match retour se tiendra le 30 avril à Rabat.

En cas de qualification en demies, l’AS FAR affrontera le vainqueur du match entre les Tunisiens de l’US Monastir et les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas.

Dans les autres affiches des quarts de finale de la Coupe de la CAF, les Egyptiens de Pyramids seront opposés aux Sud-africains de Marumo Gallants, alors que les Nigérians de Rivers United défieront les Tanzaniens des Young Africans.

S.L.