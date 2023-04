Ligue des champions: le Wydad s’envole pour la Tanzanie (PHOTOS)

Le Wydad de Casablanca s’est envolé mardi pour la Tanzanie. Samedi prochain, les Rouge et Blanc affronteront Simba SC pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Sur sa page officielle, le WAC a posté des photos des joueurs et du staff technique à l’aéroport, avant de prendre l’avion privé mis à leur disposition par le président Saïd Naciri. Ils ont atterri ce mercredi en Tanzanie après un vol de 10 heures.

On apprend, par ailleurs, que le buteur du Wydad, le Sénégalais Bouly Sambou, a accompagné les joueurs lors de ce déplacement bien qu’il ne participera pas à la rencontre pour cumul de cartons. L’entraîneur Carlos Garrido ne pourra pas non plus compter sur les services d’Amine Farhane, souffrant d’une blessure au niveau de la cheville.

Rappelons que le coup d’envoi du match Simba-Wydad, qui aura lieu au stade « Tanzania National Main », sera donné à 13h.

