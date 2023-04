Lions de l’Atlas: un club refuse de laisser partir son joueur en sélection

Bari aurait refusé que Walid Cheddira rejoigne la sélection nationale en juin prochain. Selon des médias italiens, le club négocie avec la FRMF afin que son joueur ne se rende pas au Maroc, prétextant que des matchs cruciaux attendent l’équipe qui a toutes ses chances pour monter en Série A.

Et d’ajouter que la Fédération n’a toujours pas tranché concernant la requête de Bari et attend la décision de Walid Regragui.

Rappelons que la sélection nationale jouera trois matchs en juin prochain. Les Lions de l’Atlas affronteront le Libéria et l’Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023 et disputeront un match amical. L’adversaire n’a pas encore été dévoilé.

H.M.