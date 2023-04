Les internationaux marocains Selim Amallah et Jawad El Yamiq ont tous les deux marqués ce samedi lors du match comptant pour la 29e journée du championnat espagnol contre Villareal. Amallah a ouvert le score à la 2e minute de la rencontre. Jawad El Yamiq a marqué le second but à la 34e minute grâce à un bel exploit personnel.