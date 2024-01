Hydrocarbures: ce qui est prévu lors du prochain Conseil de gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement.

Au début de ses travaux, le Conseil examinera quatre projets de décret, dont les deux premiers sont relatifs à l’application des articles 2 et 14 de la loi portant sur les sociétés régionales multiservices.

Le troisième projet de décret porte sur la création de commissions locales pour la lutte contre la violence dans les enceintes sportives, tandis que le dernier modifie et complète le décret relatif à l’application du Dahir portant loi sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures, ajoute le communiqué.

Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, selon la même source.

