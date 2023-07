Décision israélienne: la réaction des partis politiques

Par LeSiteinfo avec MAP

Le parti du Rassemblement national des indépendants (RNI) a salué la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, La reconnaissance par Israël de la marocanité du Sahara est « une grande réalisation de la diplomatie avant-gardiste et ferme » menée sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a souligné, mardi, le secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Mohamed Nabil Benabdallah.

« Cette réalisation s’inscrit, sans nul conteste, dans le cadre des grands acquis cumulés par le Maroc en ce qui concerne la reconnaissance de la marocanité du Sahara par un grand nombre de pays qui pèsent sur l’échiquier mondial durant ces dernières années, ce qui appuiera fortement la position légitime de notre pays sur le plan international pour consolider sa souveraineté et son intégrité territoriale », a affirmé M. Benabdallah dans une réaction à la MAP.

Le secrétaire général du PPS a formé le voeu que « ce pas important puisse contribuer à la poursuite des efforts du Royaume dans sa quête pour l’instauration de la paix dans la région du Moyen Orient ». qui se veut un couronnement d’une série de reconnaissances émanant de pays influents sur la scène internationale, réaffirmant ainsi la justesse de la position marocaine et les efforts consentis par le Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI, pour le développement et la prospérité des provinces du Sud.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion tenue lundi, les membres du Bureau politique du RNI ont salué la politique sage prônée par le Souverain concernant la question du Sahara marocain, et la succession des victoires diplomatiques dans ce dossier, aboutissant à l’adoption par plusieurs pays de positions explicites appuyant la légitimité et la crédibilité de la proposition marocaine, soulignant l’importance de la vigilance et de la mobilisation de l’ensemble des partis politiques et des forces vives de la société, pour faire face aux différentes manœuvres dirigées contre l’intégrité territoriale du Royaume.

La décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est le corollaire de tout un processus axé sur le réalisme et le pragmatisme de la vision du roi Mohammed VI dans la gestion de la politique étrangère du Royaume, a affirmé, mardi, le secrétaire général du Mouvement Populaire (MP), Mohamed Ouzzine.

Dans une déclaration à la MAP, Ouzzine a souligné qu’en décidant de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, l’État d’Israël « privilégie la légitimité historique et la souveraineté des territoires et se joint par conséquent à une pléthore d’Etats à travers le monde qui expriment leur soutien clair, indéfectible et sans équivoque au droit légitime du Royaume sur ses provinces du sud ».

Cette reconnaissance, a-t-il souligné, constitue un appel à tous les pays frères et amis à « se ranger du côté de la légitimité », à « se distancer des positions vacillantes et ambigües » et à « œuvrer pour mettre fin à ce conflit artificiel qui constitue l’un des vestiges de la guerre froide, entravant la voie du développement dans la région ».

La décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara est en phase avec la forte dynamique de soutien international à la justesse de la première cause nationale, a indiqué le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Driss Lachgar.

Dans une déclaration à la MAP, Lachgar a affirmé qu’à l’échelle du continent africain, la première cause nationale bénéficie désormais d’une « compréhension claire » au sein de l’Union africaine après les évolutions positives qu’ont connues ses instances et ce, après l’initiative courageuse du roi de réintégrer cette organisation continentale, assurant qu’une grande majorité de pays reconnaît la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud et la justesse de sa cause nationale.

Le premier secrétaire de l’USFP a insisté sur le fait que « le Maroc, Roi et peuple, n’a jamais hésité à défendre la justice et le droit en ce qui concerne la question palestinienne au service de la paix dans la région ».

Il a relevé dans ce sens que le Royaume poursuivra son action sur la même voie comme cela a été souligné par le roi Mohammed VI à différentes occasions.

