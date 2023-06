Sahara marocain: le Burkina Faso réitère sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Burkina Faso a réaffirmé, vendredi, son appui à l’initiative du plan d’autonomie présentée par le Maroc, soulignant que ce plan constitue « la seule solution crédible et réaliste » pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.

Dans le Communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la quatrième session de la Commission Mixte de Coopération, tenue à Dakhla, sous la co-présidence du ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser Bourita et de son homologue burkinabé, Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, la cheffe de la diplomatie burkinabè a également rappelé le soutien « ferme et constant » du Burkina Faso à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Elle a, dans ce sens, souligné que l’ouverture par le Burkina Faso d’un Consulat Général à Dakhla, le 23 octobre 2020, s’inscrit dans la continuité de sa position historique.

La ministre burkinabé a aussi salué les efforts de l’Organisation des Nations Unies en tant que cadre exclusif et consensuel pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend régional du Sahara.

S.L.