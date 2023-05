Sahara: le Portugal s’exprime sur sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Portugal a réitéré son appui à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, qu’il considère comme proposition réaliste, sérieuse et crédible en vue d’une solution agréée dans le cadre des Nations Unies, souligne la Déclaration conjointe qui a sanctionné les travaux de la 14ème Réunion Luso-marocaine de Haut Niveau, tenue vendredi à Lisbonne, sous la présidence conjointe du Premier ministre de la République portugaise, António Costa, et du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

Le gouvernement portugais a réitéré à cet effet le soutien de son pays au processus mené par les Nations Unies pour une solution politique, juste, durable et mutuellement acceptable pour les parties.

Les deux parties sont convenues de l’exclusivité de l’ONU dans le processus politique et ont réaffirmé leur soutien à la résolution 2654 du Conseil de Sécurité de l’ONU, qui a noté le rôle et la responsabilité des parties dans la recherche d’une solution politique réaliste, pragmatique, durable et fondée sur le compromis.

De la sorte, le Portugal s’ajoute ainsi aux autres pays européens qui font de l’initiative marocaine d’autonomie, la base sérieuse et crédible pour le règlement définitif de la question du Sahara.

S.L.