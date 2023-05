Abdelilah Benkirane évoque (encore) « les crocodiles et les diables »

Les Marocains les croyaient disparus à jamais! Ce sont les « crocodiles et les diables », vocables inventés par l’ancien-nouveau patron du parti islamiste, pour désigner ses adversaires politiques et leurs alliés.

Eh bien, non! Un coup de baguette magique et Abdellah Benkirane a fait réapparaître ses crocos et ses diables. Cette « résurrection » a eu lieu, lundi 1er mai à Casablanca, à l’occasion du meeting politique organisé par l’Union marocaine du travail (UMT);

Voyage vers le passé pour Benkirane, exactement pour l’année 2016 quand le PJD avait remporté les élections législatives pour la seconde fois consécutive, ayant hissé le secrétaire général du parti de la Lampe au poste de chef de gouvernement.

Et c’est en ce temps que Benkirane a commencé à évoquer ce qu’il a appelé les manœuvres et les entourloupettes qui ont inauguré le parcours, selon lui, dont l’objectif était de nuire au parti islamique et à son patron.

Ainsi, lors du meeting politique de la Fête du travail, à Casablanca, Benkirane s’est interrogé si le PJD, parti, syndicat, courant politique et mouvement confondus, jouit des mêmes droits que ceux dont bénéficient tous les Marocains, ou s’il est indésirable actuellement, même si les urnes lui octroient la première position.

Benkirane a conclu son intervention en reprenant son ancien et lassant leitmotiv de 2016 et ce, en prévenant que les crocodiles et les diables sont de retour et ne manqueront pas d’employer tous les moyens pour faire tort à son parti et éliminer celui-ci de la course, lors des prochaines échéances électorales, communales et législatives.

Larbi Alaoui