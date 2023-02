France: agression sexuelle au pied de la Tour Eiffel

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux touristes de nationalité brésilienne ont été respectivement victimes d’une agression sexuelle et d’un viol, dans la nuit de dimanche à lundi, dans les jardins de la tour Eiffel au 7ème arrondissement de Paris, rapportent mardi les médias français.

Une enquête du chef de viol a été ouverte par le parquet de Paris, ajoute la presse, qui cite une source judiciaire, précisant que les deux touristes avaient passé la soirée avec deux jeunes hommes, rencontrés quelques heures plus tôt avant qu’elles ne soient agressées par les deux individus.

En état de choc, les deux victimes, en pleurs et s’exprimant difficilement en français, ont été conduites dans un commissariat local, où l’une des deux soeurs a assuré avoir été violée par l’un des deux hommes qui a pris la fuite à bord d’une voiture noire.

« Le viol d’une femme au pied de la tour Eiffel met une fois de plus en lumière la dangerosité du site du Champ-de-Mars », a déploré dans un communiqué Rachida Dati, maire du 7ème arrondissement.

Depuis 2020, l’élue Les Républicains (droite) fustige plus globalement une « montée de la délinquance », une « insécurité endémique » et une « multiplication des trafics et des violences », selon les médias.

S.L