Record mondial: plus de 600 plages labellisées Pavillon Bleu en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne maintient, pour la seconde année consécutive, sa position de leader mondial en matière de plages labellisées Pavillon Bleu, avec un total de 642 plages distinguées, a indiqué mercredi l’Association pour l’Éducation Environnementale et du Consommateur (Adeac), promotrice de ce label environnemental.

Le pays se classe également en troisième position mondiale pour les ports de plaisance récompensés, avec 101 installations certifiées, selon le rapport annuel de l’Adeac, qui couvre plus de 5.000 sites répartis dans 52 pays.

Avec 15 % des plages labellisées au niveau international, l’Espagne confirme « l’excellence de la qualité de ses eaux, leur accessibilité et leur sécurité », souligne l’association.

Pour la saison estivale 2025, un total de 749 Pavillons Bleus seront hissés à travers le pays : 642 sur des plages, 101 dans des ports de plaisance et 6 sur des embarcations touristiques durables.

Au niveau local, la ville de Sanxenxo (Pontevedra) se distingue comme la municipalité la plus primée, avec 19 labels, suivie de Vigo (13) et d’Orihuela (11), précise la même source.

Par régions, la Communauté valencienne arrive en tête avec 143 distinctions (+5 par rapport à 2024), suivie de l’Andalousie (138, +8), de la Galice (108, -6) et de la Catalogne (101, +6).

Les autres régions distinguées comprennent les Canaries (47), les Baléares (32), Murcie (29), les Asturies (14), la Cantabrie (11), l’Estrémadure (7), le Pays basque (4), Madrid (1) et la Navarre (1), avec des évolutions diverses par rapport à l’année précédente.

Selon le président de l’Adeac, José Palacios Aguilar, ces résultats sont le fruit d’une « coopération étroite entre les administrations locales, régionales et nationales, appuyée par l’engagement du secteur privé, des universités, des fondations et de la société civile, en faveur de la protection de l’environnement et de la qualité des eaux ».

S.L.