Espagne : mise en place d’une commission d’enquête après la méga-panne électrique

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement espagnol a annoncé, mardi, la mise en place d’une commission d’enquête qui sera chapeautée par le ministère de la Transition écologique sur les causes de la méga-panne qui a affecté lundi la péninsule ibérique.

Toutes « les mesures nécessaires seront prises pour que cela ne se reproduise pas », a assuré le Chef du gouvernement Pedro Sánchez lors d’une conférence de presse, affirmant par ailleurs qu’il allait placer les « opérateurs privés » du secteur électrique devant « leurs responsabilités ».

« Les techniciens du réseau électrique continuent à réaliser une analyse de leur système. Nous attendons de recevoir leurs résultats préliminaires dans les prochaines heures ou prochains jours », a-t-il expliqué.

« Aucune hypothèse ne sera écartée tant que nous ne disposerons pas de ces résultats d’analyse », a-t-il déclaré quelques heures à peine après que le gestionnaire du réseau électrique espagnol (REE) a de son côté exclu la possibilité d’une cyberattaque.

Cependant, un juge de l’Audience nationale, la juridiction madrilène en charge des affaires les plus graves, a de son côté annoncé mardi l’ouverture d’une enquête sur un éventuel « sabotage informatique ».

« Le juge de l’Audience nationale, José Luis Calama, a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si la panne de courant survenue hier dans le réseau électrique espagnol qui a affecté tout le pays, pourrait être un acte de cyber-sabotage contre des infrastructures critiques espagnoles et, si tel est le cas, pourrait être qualifiée de délit terroriste », selon un communiqué relayé par la presse locale.

M. Sánchez a noté d’autre part que le rétablissement de l’approvisionnement électrique en Espagne a été rendu possible grâce aux interconnexions avec le Maroc et la France, ainsi qu’au soutien des centrales à cycle combiné au gaz et des installations hydroélectriques.