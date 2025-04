Nouveau record de touristes en Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a reçu un nombre record de 10,5 millions de touristes internationaux jusqu’en février, soit une hausse de 6,9% par rapport à la même période de l’année 2024.

Selon les chiffres publiés mercredi par l’Institut national des statistiques (INE), les recettes générées par le tourisme international ont atteint 14,39 milliards d’euros, en hausse de 8,3%, tirées par l’augmentation des dépenses moyennes quotidiennes, qui s’élèvent à 183 euros par personne (+5,5%).

Pour le mois de février, le pays ibérique a accueilli 5,4 millions de touristes internationaux, soit une hausse de 7,7 % par rapport à l’année précédente, générant des recettes de 7,26 milliards d’euros (+7,6 %), précise l’institut des statistiques.

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne se maintiennent en tête des marchés émetteurs en février, totalisant à eux seuls plus de 40 % des arrivées avec respectivement près d’un million, 719.366 et 616.766 visiteurs.

Parmi les marchés les plus dynamiques figurent les États-Unis, avec près de 377.000 visiteurs sur deux mois (+10%), la Suisse, qui enregistre une progression remarquable de 30,2% en février, et les pays d’Amérique latine, dont les arrivées ont grimpé de 17% en février et de 11,5% sur la période, a relevé l’INE.

Par région, les Canaries ont été la première destination des visiteurs internationaux en février (26,8% du total), suivies de la Catalogne (21,1%) et de l’Andalousie (14,4%). La Communauté valencienne (+15,2%) et les Baléares (+11,1%) se démarquent également par leur forte croissance, traduisant une tendance à la désaisonnalisation.

Madrid se distingue par la dépense quotidienne moyenne la plus élevée, atteignant 316 euros par personne, bien au-dessus de la moyenne nationale. Les régions les plus génératrices de revenus touristiques restent les Canaries, la Catalogne et Madrid, souligne l’institut des statistiques.

S.L.