La mosquée Al Haram a accueilli des millions de fidèles ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La mosquée Al Haram connaît un afflux massif de fidèles et de pèlerins lors de la nuit du 28 Ramadan, venus des quatre coins du monde pour accomplir les prières d’Al-Icha et de Taraouih et assister à la clôture (Khatm) du Saint Coran dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de dévotion.

Considérée comme l’une des nuits les plus fréquentées de ce mois béni, cette veillée spirituelle attire chaque année des millions de croyants, soucieux de vivre ce moment de recueillement collectif. Les esplanades et galeries de la mosquée Al Haram se remplissent de fidèles, les mains levées en prière, implorant le pardon et la miséricorde divine.

Pour cette année, une hausse notable du nombre de fidèles est attendue, comparativement à l’année précédente où environ 2,5 millions de personnes avaient assisté à cette nuit céleste. Cette augmentation est rendue possible grâce à l’élargissement de la capacité d’accueil et à l’amélioration des services logistiques, notamment par le biais de la troisième phase d’extension de cet édifice, lancée par l’Arabie Saoudite pour répondre à la demande croissante.

À cette occasion, l’Autorité générale des affaires des Deux Saintes Mosquées a renforcé la capacité d’accueil de la Mosquée Al Haram en améliorant l’ensemble des services pour assurer le confort des pèlerins.

Ces préparatifs incluent la mise à disposition de chariots manuels gratuits, de chariots motorisés payants, ainsi que l’augmentation du nombre de véhicules électriques dédiés aux rituels de la circumambulation (Tawaf) et du parcours entre Safa et Marwa (Sa’i). Des chariots gratuits sont également mis à la disposition des personnes en situation de handicap, accessibles via des points de réservation répartis autour de la mosquée.

Selon la direction de la communication de l’Autorité générale, la troisième extension contribuera à fluidifier la circulation dans les zones du Tawaf et du Sa’i, grâce à une superficie totale de 1.214 million de mètres carrés, équipée d’un système de climatisation de grande capacité (90.000 tonnes). Par ailleurs, 25.000 tapis de prière ont été déployés pour garantir le confort des fidèles.

Sur le plan sécuritaire, les autorités ont mis en place un plan de gestion des flux prévoyant des itinéraires distincts pour les pèlerins effectuant la « Omra » et fidèles venus prier, depuis les stations de transport jusqu’à la zone centrale. Des portes spécifiques sont ainsi réservées aux pèlerins, tandis que d’autres sont dédiées aux fidèles, assurant une circulation fluide et maîtrisée au sein de la Mosquée Al Haram.

