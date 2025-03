Zelensky quitte les USA sans signer d’accord

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a quitté Washington vendredi sans signer un accord sur les minerais et les terres rares qui devrait être conclu avec les Etats-Unis.

Zelensky, qui devrait également inclure des discussions sur les clauses d’un accord de cessez-le-feu à la guerre en Ukraine, a été écourtée après un échange tendu dans le Bureau ovale entre le président ukrainien et son homologue, le président Donald Trump.

Le chef de l’Etat ukrainien a eu un échange virulent avec Trump et son vice-président, JD Vance, sur les garanties de sécurité pour l’Ukraine qui doivent être incluses dans un éventuel accord de paix avec la Russie.

Donald Trump a fait remarquer à son homologue ukrainien que son pays, ne disposant pas des moyens nécessaires pour se défendre, se trouvait en position de faiblesse, prévenant que Zelensky “jouait avec la troisième guerre mondiale”.

“Il a manqué de respect aux États-Unis d’Amérique au sein du Bureau ovale bien-aimé”, a écrit Trump dans un message sur les réseaux sociaux suite à cet échange, ajoutant que le président ukrainien “pourra revenir quand il sera prêt pour la paix”.

La visite du président de l’Ukraine intervient à la fin d’une semaine marquée par des rencontres distinctes de Donald Trump avec le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Les deux responsables européens ont souligné la nécessité de parvenir à un accord de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine, qui entame sa quatrième année, et se sont engagés à déployer des troupes en Ukraine dans le cadre d’une force de maintien de la paix.

Peu après son départ prématuré de la Maison Blanche, Zelensky a posté sur le réseau X un message de remerciement aux Etats-Unis.

“Merci à l’Amérique, merci pour votre soutien, merci pour cette visite. Merci @POTUS (président des Etats-Unis, merci au Congrès et au peuple américain. L’Ukraine a besoin d’une paix juste et durable, et nous travaillons exactement pour y parvenir”.

