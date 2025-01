Paris : une série de mesures pour sauver le musée du Louvre

Le président français, Emmanuel Macron a effectué, mardi après midi, une visite au Musée du Louvre après le cri d’alarme de sa présidente Laurence des Cars sur le «niveau d’obsolescence inquiétant» de ce monument.

M. Macron a annoncé à cette occasion une batterie de mesures, notamment un méga projet de rénovation et d’extension du musée pour qu’il puisse accueillir 12 millions de visiteurs par an au lieu de 8 actuellement dans des conditions de sécurité et de confort meilleures.

Le projet comprend l’entrée du Musée et la réalisation de nouvelles salles d’accueil du public. Il implique un grand déménagement qui sera l’occasion de revoir les conditions d’exposition de « La Joconde », pièce maitresse du musée, et qui sera « accessible de manière autonome par rapport au reste du musée et dotée pour cette raison d’un titre d’accès propre », a expliqué le président français qui a fixé la livraison du musée rénové à «2031 au plus tard».

Dans un courrier à la ministre de la culture, Rachida Dati révélé par la presse, la présidente du musée avait alerté sur les «niveau d’obsolescence inquiétant» des bâtiments du Louvre qui présente «des défauts d’étanchéité mettant en péril des œuvres et des conditions d’accueil insuffisantes pour un public plus nombreux».

Selon les médias, le budget nécessaire à la sauvegarde du musée s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros.

Parmi les pistes explorées pour renflouer les caisses de ce monument, une augmentation des tarifs d’entrée pour les touristes étrangers hors UE.