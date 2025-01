Intempéries aux Etats-Unis: plus de 1300 vols annulés

Par LeSiteinfo avec MAP

Plus de 1300 vols ont été annulés lundi en raison de la plus grande tempête de neige de l’année, qui frappe depuis la nuit de dimanche à lundi de larges pans de la côte ouest des Etats-Unis.

Selon le site web FlighAware.com, au moins 1306 vols ont été annulés et 414 ont été retardés aux premières heures de ce lundi.

La compagnie South-West Airlines a annulé, à elle seule, 264 vols, suivie par American Airlines, qui en a annulé 176.

L’administration fédérale de l’aviation américaine avait averti vendredi que des vents violents, des chutes de neige et du gel pourraient affecter les déplacements dans le nord-est des États-Unis et le centre de l’Atlantique.

La tempête, qui a provoqué la chute de près de 30 centimètres de neige à Washington et ses alentours, a également contraint les autorités à ordonner la fermeture des bâtiments et administrations fédéraux et des écoles dans la grande région de la capitale.

L’état d’urgence a également été décrété dans le Kansas, le Kentucky, l’Arkansas, la Virginie et la Virginie occidentale.

S.L.