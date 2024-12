USA: des milliers de vols annulés ou retardés

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 18.000 vols ont été annulés ou retardés jeudi et vendredi en raison de conditions météorologiques défavorables à travers le sud et l’ouest des Etats-Unis, rapporte samedi la presse américaine.

Quelque 570 vols au départ ou à l’arrivée des Etats-Unis ont également été retardés samedi matin, selon le site FlightAware.com, cité par la presse.

De violentes tempêtes avaient engendré des tornades, des vents violents et de fortes chutes de grêle dans certaines régions du Texas, de la Louisiane, du Mississippi et de l’Alabama jeudi et vendredi provoquant l’annulation ou le retard de centaines de vols.

Ces conditions météorologiques violentes devraient à nouveau s’intensifier dans la partie sud des Etats-Unis.

“Une vague de tempêtes violentes accompagnées de tornades, de vents forts et de grosses grêles est attendue dans certaines parties des plaines du Sud, dans la vallée inférieure du Mississippi et dans les États du centre de la côte du Golfe”, a prévenu le National Weather Service.

Sur la côte Ouest, une vague de tempêtes provoque des vents puissants, de fortes pluies et d’épaisses chutes de neige menaçant d’imposer le retard ou l’annulation de centaines de vols.

S.L.