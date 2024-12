Allemagne : arrestation d’un homme qui menaçait d’attaquer un marché de Noël

Par LeSiteinfo avec MAP

La police de la ville portuaire allemande de Bremerhaven (460 km à l’ouest de Berlin) a arrêté, dimanche, un homme de 67 ans qui a menacé, dans une vidéo, de commettre des attaques au couteau contre le marché de Noël de la ville, rapporte, lundi, la presse allemande.

Dans cette vidéo, qui circule sur TikTok, l’homme se présente comme originaire de Bremerhaven et déclare qu’il compte passer à l’acte le jour de Noël (25 décembre) pour poignarder toute personne « d’apparence arabe ou du Sud ».

La police de Bremerhaven n’a pas fourni davantage de détails sur la personne arrêtée ni sur la gravité et l’ampleur des menaces. Elle rassure toutefois la population en précisant qu’il n’y a pas de danger, souligne la presse allemande.

Cette menace intervient après l’attentat à la voiture-bélier perpétré vendredi soir contre le marché de Noël de Magdebourg, en Saxe-Anhalt, qui a fait cinq morts, dont un enfant de neuf ans, et plus de 200 blessés, dont une quarantaine dans un état grave.

Cette attaque, commise par un médecin psychiatre de 50 ans établi en Allemagne depuis 2006, a laissé tout le pays dans l’émoi et le deuil et a suscité des questions sur la sécurité en Allemagne. Elle survient huit ans, presque jour pour jour, après un attentat similaire perpétré par un camion-bélier contre le marché de Noël de Breitscheidplatz, à Berlin, le 19 décembre 2016, qui avait fait 13 morts et plus de cinquante blessés.