Mpox en Afrique: le nombre de cas dépasse 62 000 depuis début 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de cas de Mpox en Afrique a dépassé 62 000 avec plus de 13 500 cas confirmés et 1 200 décès depuis le début de l’année 2024, selon un dernier bilan communiqué par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), basé à Addis-Abeba.

CDC Afrique précise que 62.171 cas de Mpox ont été signalés depuis le début de l’année, dont 13.579 confirmés, et que le nombre de décès s’élevait à 1.200.

En août dernier, le CDC Afrique et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont déclaré que l’épidémie de Mpox en Afrique constitue une urgence de santé publique.

Un plan de réponse continental conjoint de six mois avec l’OMS et doté d’un budget de près de 600 millions de dollars avait été lancé, rappelle-t-on.

