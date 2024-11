USA-Canada: Rencontre Trump-Trudeau pour débattre des taxes douanières

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau est arrivé vendredi soir en Floride pour des entretiens avec Donald Trump sur les tarifs douaniers que le président-élu américain a menacé d’imposer sur les produits canadiens.

Trump avait menacé, en début de semaine, d’imposer, dès son investiture en janvier 2025, des droits de douanes de 25% sur tous les produits canadiens et mexicains si ces deux pays n’arrivent pas à contrôler le flux d’immigrés illégaux et de drogues qui arrivent aux Etats-Unis à travers leurs frontières.

“Il est vraiment important de comprendre que quand Donald Trump fait des déclarations pareilles, il a l’intention de les mettre en pratique. Cela ne fait aucun doute”, a déclaré Trudeau vendredi matin lors un point de presse.

Le Premier ministre canadien et le président-élu américain tiendront des discussions dans la résidence de ce dernier à Mar-a-Lago, en Floride sur les moyens de résoudre ce problème naissant, ont rapporté les médias américains. Des membres du gouvernement canadien se joindront aux discussions, ont précisé les médias.

Dans un post lundi soir sur le réseau, Truth Social, Trump avait estimé que “des milliers de personnes arrivent du Mexique et du Canada, apportant dans leur sillage crime et drogues”, ajoutant qu’il entend imposer des tarifs douaniers de 25% sur tous les produits provenant des deux pays frontaliers des Etats-Unis. Ces tarifs douaniers resteront en vigueur “jusqu’à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrés illégaux cessent cette invasion de notre pays”, a-t-il tranché.

Les Etats-Unis, le Mexique et le Canada sont liés par un accord commercial (USMCA), qui a été négocié et signé lors du premier mandat présidentiel de Trump (2016-2020).