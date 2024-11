Trump veut imposer des droits de douane de 25% sur les produits canadiens et mexicains

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président élu Donald Trump a menacé lundi soir d’imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Canada et du Mexique pour amener les deux pays à contrôler davantage leurs frontières avec les Etats-Unis.

Dans une publication sur le réseau Truth Social, Trump a estimé que “des milliers de personnes arrivent du Mexique et du Canada, apportant dans leur sillage crime et drogues” et s’introduisent aux Etats-Unis à travers “nos frontières qui sont à présent ouvertes”.

Le 47e président américain, dont l’investiture est prévue le 20 janvier, a promis que l’un des premiers ordres exécutifs qu’il entend signer dès son premier jour à la Maison Blanche concernera des “droits de douane de 25% sur tous les produits en provenance du Mexique et du Canada”.

Ces tarifs douaniers resteront en vigueur “jusqu’à ce que les drogues, en particulier le fentanyl, et tous les immigrés illégaux cessent cette invasion de notre pays”, a ajouté Trump.

Il a souligné que les deux pays riverains des Etats-Unis ont “le droit et le pouvoir absolu de résoudre facilement ce problème”.

Dans une autre publication, le prochain président américain a noté que le fentanyl chinois afflue dans les Etats-Unis, notamment via le Mexique, “à des niveaux jamais vus auparavant”.

« Nous imposerons à la Chine des droits supplémentaires de 10%, en plus de tout autre droit de douane qu’ils payent déjà sur tous leurs produits entrant aux États-Unis jusqu’à ce que cesse cette situation », a-t-il affirmé.

Trump avait promis, tout au long de sa campagne électorale, d’augmenter les droits de douane sur les produits chinois, mais également européens, afin d’encourager le « Made in America », et de dynamiser la production et la consommation internes.