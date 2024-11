Paris sous la neige : vigilance orange et transports impactés (PHOTO)

Chutes de neige ce jeudi 21 novembre 2024 à Paris et en Île-de-France. La région est placée en vigilance orange pour neige et verglas. Cet épisode est lié à la dépression nommée Caetano, apportant un mélange de froid et de précipitations.

La neige perturbe les transports et les routes, avec des risques de regel prévus durant la nuit. Les autorités appellent à la prudence pour les déplacements, en particulier sur des axes routiers sensibles comme la RN118.

La neige qui tombe actuellement à Paris pourrait persister dans les heures à venir, mais elle ne devrait pas s’installer durablement. Les prévisions indiquent des températures proches de 0°C à Paris aujourd’hui, ce qui favorise des chutes de neige légères ou des pluies mêlées à de la neige. Cependant, avec le réchauffement progressif attendu dans les jours qui viennent, il est peu probable que la neige reste au sol de façon notable