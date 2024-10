Inondations en Espagne: le bilan des victimes grimpe à 158 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan provisoire des inondations meurtrières survenues mardi dans l’est de l’Espagne est désormais de 158 morts, alors que les recherches se poursuivaient pour retrouver les personnes disparues, ont déclaré jeudi les services de secours.

Sur ce total, 155 victimes ont été enregistrées dans la seule région de Valence, la plus durement frappée, deux autres décès ayant eu lieu dans la région voisine de Castille-La Manche et un en Andalousie, précise la même source dans un communiqué.

Un précédent bilan de ces inondations meurtrières faisait état de 95 morts.

Depuis les fortes pluies de mardi soir, la Garde civile a réalisé 3.400 opérations de sauvetage dans les zones affectées de la province de Valence. On estime qu’environ 300 personnes restent isolées, et un nombre indéterminé est toujours porté disparu, relève-t-on.

Plus de 1.200 militaires sont déployés sur le terrain, principalement dans la région de Valence, aux côtés de pompiers, policiers et secouristes qui cherchent à localiser d’éventuels rescapés et s’efforcent de déblayer les zones sinistrées.