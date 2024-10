Attentat meurtrier à Ankara: L’ONU solidaire de la Turquie

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Nations Unies ont exprimé leur solidarité avec la Turquie suite à une attaque armée meurtrière survenue mercredi à Ankara.

Dans une déclaration rendue publique par son porte-parole adjoint, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cet attentat “terroriste” qui a visé les installations de Turkish Aerospace Industries à Ankara.

Après avoir fait part de ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles et souhaité un prompt et complet rétablissement aux blessés, le responsable onusien s’est dit solidaire avec le peuple et le gouvernement de la Turquie.

Selon le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, cinq personnes ont été tuées et quatorze autres blessées dans cette attaque.

« Deux terroristes ont été neutralisés lors de l’attaque terroriste qui a visé les installations de la société des industries de défense turque à Ankara », a indiqué le responsable turc sur son compte X.