Décès de Ratan Tata, figure emblématique de l’industrie indienne

Par LeSiteinfo avec MAP

Ratan Tata, ancien président du groupe Tata et architecte de l’expansion mondiale de ce conglomérat indien, est décédé à l’âge de 86 ans, a annoncé mercredi soir le groupe dans un communiqué.

« C’est avec un profond sentiment de perte que nous disons adieu à M. Ratan Naval Tata, un leader hors du commun dont les contributions inestimables ont façonné non seulement le groupe Tata, mais aussi l’économie de notre nation », a déclaré Natarajan Chandrasekaran, président de Tata Sons, dans le communiqué.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a rendu hommage à Ratan Tata, le qualifiant de « chef d’entreprise visionnaire ».

Diplômé en architecture de l’Université Cornell (USA), Ratan Tata a rejoint en 1962 l’entreprise familiale fondée par son arrière-grand-père près d’un siècle auparavant (1868).

En 1991, il a pris les rênes du conglomérat, le conduisant à diversifier ses activités par des acquisitions stratégiques telles que les marques britanniques de voitures de luxe Jaguar et Land Rover, ainsi que la création de Tata Teleservices en 1996.

Ratan Tata a pris sa retraite en 2012, avant de reprendre brièvement les rênes du groupe en 2016 pour rétablir la stabilité à un moment de turbulence interne. Depuis lors, il occupait le poste de président honoraire.

Après avoir quitté le groupe, Ratan Tata est devenu un investisseur dans les startups indiennes, soutenant plusieurs entreprises dont la société de paiement numérique Paytm, Ola Electric, une unité de la société de covoiturage Ola, et le fournisseur de services à domicile et de beauté Urban Company.

Avec plus de 13 millions de followers sur X et près de 10 millions sur Instagram, Ratan Tata était l' »entrepreneur le plus suivi » en Inde, selon la 360 ONE Wealth Hurun India Rich List 2023.

Il a reçu en 2008 le Padma Vibhushan, la deuxième plus haute distinction civile de l’Inde.