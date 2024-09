JO 2024: plusieurs tentatives de manipulation numérique avortées

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités françaises ont relevé l’existence de plusieurs opérations numériques de manipulation de l’information ciblant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, notant que les investigations ont permis de mettre en évidence 43 manœuvres informationnelles hostiles impliquant des acteurs divers entre avril 2023 et le 8 septembre 2024.

Selon un communiqué conjoint du Quai d’Orsay et du service chargé de la vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, les opérations nuisibles ont cherché à perturber les débats internationaux en lien avec les Jeux de Paris et le déroulement des épreuves en ciblant le pays hôte et le comité d’organisation.

La France, souligne la même source, condamne fermement ces manœuvres informationnelles hostiles contraires à l’esprit olympique, tout en saluant « le travail inlassable des journalistes ayant couvert les Jeux ainsi que celui des enquêteurs en sources ouvertes pour leur action indépendante et méthodique de rétablissement des faits ».

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont attiré les projecteurs du monde sur la ville lumière où plus de 12 millions de billets ont été vendus, avec un taux de remplissage proche de 95 % dans chacun des sites des jeux.

S.L.