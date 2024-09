USA: un attentat terroriste déjoué à New York

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir déjoué un « attentat terroriste » à New York qui aurait été perpétré vers le 7 octobre par un jeune résidant au Canada.

Agé de 20 ans, l’accusé, connu sous le nom de Shazeb Jadoon, « a tenté d’entrer aux Etats-Unis pour commettre une tuerie de masse dans un centre juif de New York », au nom du groupe Etat islamique (EI) », a indiqué le département américain de la Justice, ajoutant que le suspect « a été arrêté le 4 septembre au Canada suite à une requête du parquet fédéral » de Manhattan.

« L’accusé est soupçonné d’avoir planifié une attaque terroriste autour du 7 octobre cette année », a précisé le secrétaire à la Justice, Merrick Garland, dans un communiqué.

Selon une enquête du FBI et du parquet fédéral à New York, cités dans le communiqué, le jeune a tenté de se rendre à New York où « il avait l’intention de perpétrer au moyen d’armes automatiques et semi-automatiques une tuerie de masse en soutien à l’EI contre un centre juif à Brooklyn ».

Le jeune homme était sous surveillance depuis novembre dernier, notamment pour ses messages sur les réseaux sociaux, ses communications cryptées et la « distribution de vidéos et de littérature de propagande de l’EI », selon le département américain de la Justice.

S.L.