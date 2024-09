L’Espagne a connu son mois d’août « le plus chaud » jamais enregistré

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Espagne a connu cette année son mois d’août « le plus chaud » jamais enregistré, avec une température moyenne de 25 degrés, a annoncé l’agence météorologique nationale (Aemet).

« Le mois d’août 2024 a été le plus chaud des relevés historiques de la péninsule espagnole », écrit l’agence météorologique sur les réseaux sociaux.

« Avec une température moyenne de 25ºC, il était 2ºC au-dessus de la moyenne enregistrée de 1991 à 2020 » et a dépassé « de deux dixièmes de degré (celles) des mois d’août 2003 et 2023 », qui ont été les mois d’août les plus chauds jusque-là, a précisé l’Aemet.

Les données enregistrées au cours des huit premiers mois de l’année laissent présager que 2024 devrait être « l’année la plus chaude » des relevés historiques, « à égalité avec 2022 », a-t-elle relevé, notant que les quatre années les plus chaudes jamais enregistrées en Espagne pourraient être les quatre dernières.

Les années 2022 et 2024 affichent une température moyenne de 15,8ºC, suivies de près par 2023 et 2020, avec 15,7ºC, selon la même source.

Accoutumée à des températures élevées, l’Espagne est confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d’été, ce qui inquiète les scientifiques.

S.L