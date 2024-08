Ouverture en grande pompe des Jeux paralympiques de Paris

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se sont ouverts, mercredi soir, avec une somptueuse cérémonie entamée par un show de la patrouille de France, puis le défilé des délégations sportives.

La délégation marocaine, composée de 38 athlètes (24 hommes et 14 femmes), a défilé sous les applaudissements nourris du public. Le drapeau national a été porté par la championne de tennis sur fauteuil roulant, Najwa Awane et le joueur de cécifoot Hicham Lamlas.

Passé ce volet protocolaire, place a été cédée au spectacle où musique, chorégraphies, chants, jeux de lumières, témoignages de parathlètes et émotion sont venus égayer cette cérémonie haute en couleurs.

Avant que le président français Emmanuel Macron ne proclame les Jeux ouverts, remerciant bénévoles, sportifs et spectateurs, Tony Estanguet, président des JO Paris 2024, a pris la parole pour encourager les paraathlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes.

«A Chacune des émotions que vous allez nous faire vivre, vous allez porter un message qui ne s’effacera jamais. C’est ça la révolution paralympique», a-t-il dit, promettant au public de «vivre des moments dingues».

De son côté, Andrew Parsons, président du Comité international paralympique a affirmé que les sportifs vont montrer, lors de ces Jeux, que « la différence nous rend plus fort, plus beau, et qu’elle est un vecteur positif».

«Ouvrons grand nos esprits, car ce que vont vous montrer les athlètes paralympiques va vous étonner (…) Ils sont là pour battre des records du monde. Ils sont venus se battre pour les 1,3 milliards de personnes en situation de handicap», a-t-il affirmé, formant l’espoir que ces Jeux «seront l’étincelle qui déclenchera la révolution de l’inclusion».

A l’issue de cette cérémonie, la flamme paralympique, qui avait été relayée en début d’après-midi à Paris par le célèbre acteur chinois Jacky Chan, a fait son entrée dans la scène pour ensuite gagner le jardin des Tuileries où la vasque olympique a de nouveau été rallumée.

Quelque 4.400 athlètes, dont au moins 1.859 femmes, prendront part aux Jeux paralympiques de Paris, contre 10.500 aux Jeux Olympiques.