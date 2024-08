Allemagne : trois morts et plusieurs blessés dans une attaque au couteau

Par LeSiteinfo avec MAP

Une attaque au couteau a coûté la vie à trois personnes et fait plusieurs blessés vendredi soir à Solingen (ouest de l’Allemagne), lors des célébrations du 650e anniversaire de la ville, a indiqué un porte-parole de la police.

Le suspect est en fuite, et la police considère l’incident comme un attentat, selon les médias allemands.

Des hélicoptères et des forces de l’ordre lourdement armées ont été déployés dans toute la ville pour localiser l’auteur de l’attaque, survenue vers 22 heures sur la place du marché, au cœur de Solingen, où se tenait un concert de musique live.

Les autorités ont ordonné l’évacuation du centre-ville, interrompant les festivités, et un important dispositif de sécurité a été mis en place. La population est invitée à rester vigilante.

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, a exprimé sa profonde tristesse et appelé à la solidarité. Cette attaque a plongé la ville de Solingen dans un état de choc et de deuil, mettant un terme brutal aux célébrations du 650e anniversaire. Les autorités locales continuent de sécuriser la ville et de rechercher activement le coupable.