Donald Trump de retour sur le réseau X

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien président américain et candidat républicain aux élections de novembre prochain, Donald Trump, a signé lundi son retour sur le réseau X (ex-Twitter), réutilisant son compte désactivé par cette plateforme depuis janvier 2021.

Le prétendant à la Maison Blanche a posté son premier message sur son compte, une vidéo présentant une myriade d’images et de clips qui retrace la chronologie de son investiture en 2017 jusqu’à sa campagne de réélection actuelle.

Le retour de Trump sur cette plateforme intervient à quelques heures d’une interview très attendue qu’il aura avec le propriétaire de ce réseau social, et solide appui de Trump, Elon Musk.

L’interview s’inscrit dans le cadre des efforts de Trump pour retrouver l’élan de sa campagne électorale, quelque peu affecté par la candidature à la présidence de l’actuelle vice-présidente, Kamala Harris à la place de l’actuelle locataire de la Maison Blanche, Joe Biden. Annonçant l’interview, Musk a promis que l’événement serait “improvisé, sans limite de sujets, donc très divertissant !” Outre Elon Musk, les utilisateurs du réseau auront aussi la possibilité de poser des questions en direct aux deux hommes.

Mi-juillet dernier, Elon Musk avait annoncé son soutien à l’ancien président US dans sa course à la Maison Blanche, et déclaré par la même occasion qu’il allait faire “quelques dons à America PAC”, le Comité d’action politique chargé de la campagne Trump.

Selon des observateurs de la scène politique américaine, cités par la presse, ces dons constituent un développement significatif non seulement dans la campagne présidentielle, mais aussi dans la relation entre les deux hommes, qui bénéficient tous deux d’une immense popularité sur les réseaux sociaux.

Le compte de Donald Trump sur X compte quelque 80 millions de followers, alors que celui d’Elon Musk en compte plus de 193 millions.

S.L.