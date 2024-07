Présidentielles américaines: Biden se retire de la course

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président américain, Joe Biden, a annoncé dimanche son retrait de la course pour un second mandat à la Maison Blanche, tout en apportant son soutien à sa vice-présidente Kamala Harris pour l’élection de novembre prochain face au candidat républicain, Donald Trump.

« Et même si j’ai eu l’intention de me faire réélire, je crois qu’il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que j’abandonne et que je me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes fonctions de président pour le reste de mon mandat », a souligné le président américain dans un communiqué.

Biden a affirmé qu’il « s’adresserait à la nation » plus tard cette semaine pour expliquer sa décision.

« Aujourd’hui, je souhaite exprimer mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année », a-t-il indiqué sur le réseau social X.

La pression s’est accentuée récemment sur le président de 81 ans au sein de son propre parti pour renoncer à la course à la Maison Blanche en raison de son état de santé et de son acuité.

Plus de vingt élus démocrates ont appelé Joe Biden à se retirer afin de choisir un autre candidat pour défier Donald Trump lors des élections présidentielles de novembre.

Le président américain a tenté tant bien que mal de résister à la pression croissante et aux pronostics des sondages qui donnent vainqueur son rival républicain, Donald Trump.

Les médias américains ont rapporté que plusieurs dirigeants du Parti démocrate ainsi que ses principaux donateurs ont admis récemment que Biden n’est pas en mesure de remporter le prochain scrutin et qu’il ne peut pas changer la perception du public quant à son état de santé physique et mentale.

Les démocrates s’attendent à ce que les sondages qui suivent la Convention nationale républicaine, qui a pris fin jeudi, révèlent une grande avance de Trump, qui a échappé à une tentative d’assassinat lors d’un meeting en Pennsylvanie.

Selon un sondage mené par l’agence de presse américaine AP, près des deux tiers des démocrates souhaitaient que Biden se retire de la course présidentielle.

Le président américain, dont la prestation lors du premier débat présidentiel le 27 juin dernier face à Trump a été largement décriée, semblait ces derniers jours de plus en plus isolé au sein de son propre parti.