Présidentielle US: Biden sous pression

Par LeSiteinfo avec MAP

La pression s’accentue sur le président américain, Joe Biden, au sein de son Pati démocrate pour se retirer de la course à la Maison Blanche.

Plusieurs élus démocrates de haut rang ont exprimé publiquement leurs inquiétudes concernant les chances de Biden, 81 ans, lors de l’élection présidentielle de novembre prochain, évoquant son état physique et mental compte tenu de son âge avancé.

Le président américain, testé positif au COVID et contraint de s’isoler, tente tant bien que mal de résister à la pression croissante et aux pronostics des sondages qui donnent vainqueur son rival républicain, Donald Trump.

Selon les médias américains, plusieurs dirigeants du Parti démocrate ainsi que ses principaux donateurs pensent que Biden n’est pas en mesure de remporter le prochain scrutin et qu’il ne peut pas changer la perception du public quant à son âge et à son acuité.

Certains élus démocrates estiment que le maintien de la candidature de Biden pourrait coûter au parti non seulement la Maison Blanche mais aussi la majorité au Sénat.

Les démocrates s’attendent à ce que les sondages qui suivront la Convention nationale républicaine révèlent une grande avance de Trump, qui a échappé il y a quelques jours à une tentative d’assassinat lors d’un meeting en Pennsylvanie.

Selon un sondage mené par l’agence de presse américaine AP, près des deux tiers des démocrates souhaitent que Biden se retire de la course présidentielle.

La chaîne de télévision ABC News a indiqué que le chef de la majorité démocrate au sénat, Chuck Schumer, a affirmé samedi à Biden qu’il serait préférable qu’il retire sa candidature.

De son côté, la chaîne d’information en continu CNN a rapporté que l’ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, lui a fait savoir qu’il pourrait anéantir les chances des démocrates de reprendre la majorité à la chambre basse du Congrès en cas de maintien de sa candidature.

Biden, dont la prestation lors du premier débat présidentiel le 27 juin dernier a été largement décriée, semble de plus en plus isolé au sein de son propre camp démocrate.

Face à cette pression croissante, la Maison Blanche et son équipe de campagne se montrent toujours rassurants et soulignent que le locataire de la Maison Blanche est déterminé à remporter un second mandat à la tête du pays.

S.L.