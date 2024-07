Paris: une voiture fonce sur la terrasse d’un café, un mort et plusieurs blessés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le conducteur de la voiture qui a percuté la terrasse d’un café mercredi à Paris, faisant un mort et six blessés, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué le parquet.

Il a été placé en garde à vue pour « homicide involontaire, blessures involontaires par conducteur et mise en danger », a précisé le parquet.

Les faits ont eu lieu vers 19h30 (heure locale). Parmi les six blessés, trois se trouvaient en urgence absolue et trois en urgence relative, d’après les médias locaux, citant une source policière.

Selon les mêmes sources, il s’agirait d’un accident routier sous l’effet de l’alcool et de stupéfiants.

Un important dispositif policier était en place autour de la terrasse du café, où la voiture s’est encastrée, ajoutent les mêmes sources qui écartent pour le moment la piste terroriste.

S.L.