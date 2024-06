Nouvelle aide américaine de 1,5 milliard de dollars pour l’Ukraine

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Etats-Unis ont annoncé, samedi, une nouvelle aide de plus de 1,5 milliard de dollars en faveur de l’Ukraine.

L’annonce a été faite par la vice-présidente américaine, Kamala Harris, lors d’un Sommet de paix de deux jours organisé en Suisse.

Harris a souligné que cette aide inclut 500 millions de dollars pour l’assistance du secteur énergétique et 324 millions de dollars pour la réparation des infrastructures énergétiques.

« Ces efforts aideront l’Ukraine à répondre aux dernières attaques de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes en soutenant la réparation et la reconstruction, en améliorant la résilience de l’Ukraine face aux perturbations de l’approvisionnement énergétique et en jetant les bases de la réparation et de l’expansion du système énergétique ukrainien », a indiqué le bureau de la vice-présidente dans un communiqué.

Plus de 379 millions de dollars du Département d’État et de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) seront destinés à apporter une aide à des millions de personnes touchées par la guerre, y compris les réfugiés.

L’annonce de cette aide intervient après que les dirigeants du G7 se sont accordés sur des prêts d’une valeur de 50 milliards de dollars à l’Ukraine, grâce à l’utilisation des intérêts générés par les actifs russes gelés.