Le bitcoin dépasse les 70.000 dollars, un record

Par LeSiteinfo avec MAP

La principale crypto-monnaie, bitcoin, a atteint lundi un nouveau record en se chiffrant à 70.206 dollars.

La crypto-monnaie la plus importante et la plus connue au monde est en hausse de 82,3%. Le bitcoin avait atteint son plus bas niveau de l’année, le 23 janvier lorsqu’il s’est établi à 38.505 dollars.

De son côté, l’Ether, la pièce liée au réseau de la blockchain ethereum, a augmenté de 13,3% lundi pour atteindre 3500 $.

L’approbation et le lancement de fonds négociés en bourse pour le bitcoin aux États-Unis cette année ont ouvert la classe d’actifs à de nouveaux investisseurs et ravivé l’enthousiasme qui s’était évaporé lorsque les prix se sont effondrés lors de l' »hiver cryptographique » de 2022.

Par ailleurs, le rendement du Trésor américain à 10 ans a clôturé à 4,435% lundi, en hausse de deux points de base sur la session, tandis que le rendement du Trésor à cinq ans a clôturé à 4,455%, en hausse par rapport à 4,441% à la fin de la semaine dernière.

La valeur de marché totale du secteur des crypto-monnaies a augmenté de 5,6 % au cours des dernières 24 heures, pour atteindre 2,53 billions de dollars. Le volume total des échanges a augmenté de 55 % pour atteindre 75,98 milliards de dollars.

S.L.