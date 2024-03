Poutine: « L’attaque près de Moscou a été perpétrée par des « islamistes radicaux » »

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaque meurtrière contre une salle de spectacles près de Moscou a été perpétrée par des « islamistes radicaux », a annoncé, lundi, le président russe, Vladimir Poutine, lors d’une réunion consacrée aux mesures prises suite à l’attentat qui a fait au moins 139 morts, selon le dernier bilan annoncé par le Comité d’enquête russe.

« Nous savons que le crime a été commis par des islamistes radicaux, une idéologie que le monde musulman tente de combattre depuis des siècles », a-t-il indiqué, lors de cette réunion par visioconférence à laquelle ont pris part des membres du gouvernement, de hauts responsables des régions et des représentants des services spéciaux et des forces de l’ordre.

« Nous savons qui a commis cette atrocité contre la Russie et son peuple. Maintenant nous voulons connaître les commanditaires », a souligné Poutine, relevant que de nombreuses questions doivent être clarifiées concernant l’attentat survenu dans la salle de concerts Crocus City Hall à Krasnogorsk, une ville située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale.

Ceux qui ont planifié cette attaque terroriste espéraient « semer la panique et la discorde dans notre société, mais ils ont été accueillis par l’unité et la détermination pour résister à ce mal », a noté le président russe, ajoutant que « le travail de nos services et nos forces de l’ordre doit nous permettre d’obtenir des réponses à toute une série de questions ».

Plusieurs agences internationales avaient annoncé, vendredi soir, que le groupe « État islamique » (EI) a revendiqué l’attaque, citant des posts du groupe terroriste sur les réseaux sociaux.

Au moins sept individus, les quatre auteurs présumés et trois suspects liés à l’attentat, ont été placés en détention provisoire après leur comparution devant un tribunal de la capitale, dimanche et lundi.

La détention provisoire des sept individus a été fixée jusqu’au 22 mai et peut être prolongée dans l’attente de leur procès, dont la date n’a pas encore été fixée. Accusés de « terrorisme », les sept individus encourent la prison à perpétuité.

S.L.