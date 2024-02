Le Royaume-Uni en état d’alerte à cause des chutes de neige

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux alertes orange à la neige et au verglas pour jeudi ont été émises par le service météorologique britannique (Met Office), alors qu’une alerte jaune couvrant une grande partie de l’Écosse est déjà en vigueur.

Les alertes couvrent le nord du Pays de Galles et le nord-ouest du Shropshire de 08h00 à 15h00, et le Peak District et le sud des Pennines de 12h00 à 18h00.

Le Met Office prévoit entre 10 et 15 cm de neige sur l’ensemble des deux zones d’alerte, alors que les précipitions peuvent atteindre jusqu’à 25 cm sur les zones se trouvant au-dessus de 400m d’altitude.

La neige « persistante et parfois forte » devrait se développer dans la matinée avant de s’atténuer plus tard dans la journée, ont souligné les prévisionnistes, notant que des perturbations sont attendues dans le Peak District et le sud des Pennines.

Il est « plus prudent de ne pas conduire dans ces conditions », mais si les gens doivent effectuer un déplacement essentiel, ils doivent envisager d’autres moyens de transport, a prévenu la même source.

Des retards sur les routes et des perturbations dans les transports ferroviaires sont à prévoir, a poursuivi le Met Office, notant que des coupures d’électricité sont possibles et qu’il est fort probable que certaines communautés rurales soient temporairement coupées du monde.

S.L