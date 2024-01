Primaire républicaine: Trump largement favori

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien président Donald Trump est bien parti pour remporter l’investiture du parti républicain en vue de la présidentielle américaine du 5 novembre prochain, à en croire les résultats d’un nouveau sondage publié mercredi.

Réalisé par Reuters/Ipsos à cinq jours du caucus de l’Iowa, qui marque le début de la course pour le ticket républicain, le sondage offre à l’ancien locataire de la Maison Blanche 48% des voix des électeurs.

Ses principaux concurrents, en l’occurrence l’ancien ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley et le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, se contentent de 12% et 11% respectivement.

L’homme d’affaires, Vivek Ramaswamy, lui, n’a recueilli que 4% des intentions de vote.

Le sondage a été réalisé du 3 au 9 janvier à l’échelle du pays auprès de 1.941 électeurs républicain.

Plus tôt dans la journée, l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a annoncé son retrait de la course à l’investiture républicaine, au moment où les autres candidats entament la dernière ligne droite avant le caucus de l’Iowa.

Ce scrutin prévu le 15 janvier dans cet Etat du Midwest américain revêt, selon les observateurs, une grande importance d’autant plus qu’il donne un aperçu sur le candidat qui va jouer les premiers rôles lors des étapes suivantes de la primaire.

