Covid-19: retour du masque dans des hôpitaux d’Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

La région de Valence (est) et la Catalogne (nord-est) ont annoncé vendredi que le port du masque redevient obligatoire pour les professionnels de santé et les patients dans les hôpitaux et centres de santé.

Cette décision a été prise alors que les médecins tirent depuis plusieurs jours la sonnette d’alarme face à l’augmentation des cas de grippe, mais aussi de Covid-19 ou d’autres virus respiratoires, notamment dans les régions de l’est du pays.

Pour faire face à cette situation, le gouvernement espagnol a appelé vendredi au retour temporaire du masque dans les hôpitaux et les centres de santé du pays face à la flambée des virus hivernaux, et notamment de la grippe, observée ces derniers jours en Espagne.

Face à l' »augmentation notable des infections par les virus respiratoires, nous appelons au retour du masque obligatoire dans les espaces sanitaires et socio-sanitaires » du pays, a écrit sur X la ministre de la Santé Monica Garcia.

La ministre, qui a évoqué les « hôpitaux » et « centres de santé » publics, où sont réalisées une grande partie des consultations, a indiqué qu’elle aborderait ce sujet lors d’une réunion lundi avec les représentants des différentes régions espagnoles, qui ont la main sur les questions de santé.

Cette réunion permettra « de prendre des actions de santé publique coordonnées face à ces pics épidémiques » hivernaux, a-t-elle ajouté, en assurant que les régions avaient « la compétence » et donc « la responsabilité de mettre en oeuvre des mesures adaptées » face à cette situation.

Durant la pandémie de Covid, l’obligation de porter le masque a été très largement respectée en Espagne, pays traumatisé par la première vague de la pandémie au printemps 2020, au cours duquel un confinement parmi les plus stricts au monde avait été mis en place.

Le port du masque obligatoire n’a ainsi été levé qu’en juillet 2023 dans les lieux susceptibles d’accueillir des personnes à risque, comme les hôpitaux, les maisons de retraite ou encore les pharmacies.

S.L.