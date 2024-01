Japon : le bilan des séismes passe à 78 morts

Par LeSiteinfo avec MAP

Le bilan s’est alourdi jeudi matin à 78 morts dans la préfecture d’Ishikawa, dans le centre du Japon, après la série de tremblements de terre d’une magnitude allant jusqu’à 7,6 qui a frappé la préfecture et ses environs. Au total, 44 morts ont été confirmés à Wajima, la ville la plus touchée, à Ishikawa, a rapporté l’agence de presse nationale Kyodo, citant les autorités locales.

Près de 95.000 foyers souffraient jeudi matin de coupures d’eau dans plusieurs parties d’Ishikawa en raison des dommages causés aux canalisations par une série de répliques. Les décombres et les routes sectionnées ont compliqué les opérations de recherche et de sauvetage, trois jours après que le tremblement de terre de magnitude 7,6 a secoué Ishikawa et les régions voisines le jour du Nouvel An et a déclenché des alertes au tsunami. L

Le ministère japonais de l’Aménagement du territoire a indiqué que des zones d’au moins 100 hectares à Ishikawa avaient été inondées par les vagues de tsunami suite aux tremblements de terre de lundi, et que l’étendue réelle de l’inondation serait probablement plus importante. Les 72 premières heures qui ont suivi les tremblements de terre ont été particulièrement décisives pour les sauvetages, car les chances de survie diminuent considérablement par la suite, selon les experts.

« Plus de 40 heures se sont écoulées depuis la catastrophe. C’est une course contre la montre, et j’ai le sentiment que nous nous trouvons à un tournant critique », a indiqué le Premier ministre japonais Fumio Kishida lors d’une conférence de presse mercredi.