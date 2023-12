Tourisme : l’Espagne bat un nouveau record de visites

Entre janvier et octobre, 74,7 millions de touristes internationaux ont visité l’Espagne, contre 74,5 millions à la même période en 2019, ce qui permet de dépasser pour la première fois les chiffres d’avant la pandémie et, par conséquent, d’atteindre un nouveau record historique.

Selon les chiffres publiés lundi par l’Institut national de la statistique (INE), au mois d’octobre, près de 8,2 millions de voyageurs ont choisi l’Espagne pour leurs vacances, contre 7,6 millions au cours de ce mois de 2019, ce qui constitue également un record pour ce mois.

Parmi les principaux émetteurs, la France a dépassé ses chiffres d’avant-Covid, avec 10,35 millions d’arrivées, légèrement au-dessus des 10 millions de janvier-octobre 2019.

Cependant, le premier émetteur reste le Royaume-Uni, qui a envoyé 15,5 millions de touristes jusqu’en octobre, toujours en dessous des 16,3 millions des dix premiers mois de 2019.

L’Allemagne, traditionnel deuxième émetteur avant la pandémie, est en troisième position, avec 9,6 millions de passagers contre 10,1 millions à l’époque.

Les augmentations les plus importantes par rapport à 2019 ont été enregistrées aux États-Unis, d’où 3,42 millions de voyageurs sont venus en Espagne (2,93 millions il y a quatre ans). Par rapport à 2022, le tourisme en provenance de ce pays a augmenté de 41 %.

Le nombre d’Italiens arrivant en Espagne (4,2 millions, + 20,6 %), de Portugais (2,4 millions, + 17,4 %), d’Irlandais (2,2 millions, + 18,7 %) et de Suisses (1,7 million, + 19,3 %) augmentera également de manière substantielle par rapport à 2022.

La principale destination des touristes internationaux au cours des dix premiers mois de l’année a été la Catalogne, avec 15,8 millions d’arrivées (21,1 % de plus qu’un an auparavant), suivie par les îles Baléares (14 millions, 8,7 % de plus) et les îles Canaries (11,2 millions, 13,2 % de plus).